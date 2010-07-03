Более 30 человек погибли при пожаре в студии аниме в Японии

Жертвами пожара в студии аниме в японском Киото стали 33 человека, сообщает телеканал NHK. Поиски пострадавших завершились.
Ранее сообщалось о 25 погибших и 36 пострадавших, десять из них находятся в критическом состоянии.
Сотрудники пожарной службы заявили, что во время поджога в здании находились 73 человека, но большинство из них выбежали на улицу.
Пожар в трехэтажной студии компании Kyoto Animation Company произошел около 10:30 по местному времени (04:35 по Москве). Полиция уже задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении. Его имя, а также мотив пока не называются. Предполагается, что он разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Кроме того, на месте происшествия обнаружили несколько ножей, которые могут принадлежать злоумышленнику.
В то же время на одном из наиболее популярных у фанатов аниме форумов обсуждается сообщение одного из пользователей, который за несколько часов до возгорания поинтересовался, возможно ли попасть в новости.
В тушении огня в трехэтажном здании было задействовано около 40 пожарных расчетов. Огонь ликвидировали за пять часов, больше всего пострадали второй и третий этажи. В здании находится офис компании Kyoto Animation.
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