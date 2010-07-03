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11:43

Число жертв пожара на студии аниме в Японии возросло до 23 человек

происшествия пожар за рубежом

11:43

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Фото: ТАСС/Zuma

Число жертв пожара на студии аниме в Киото возросло до 23 человек. Об этом сообщает британская газета The Independent.

"Ряд людей до сих пор не нашли, десятки получили ранения, в том числе 41-летний подозреваемый в поджоге, который был доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Сотрудники пожарной службы заявили, что во время поджога в здании находилось более 70 человек, но большинство из них выбежали на улицу. В настоящий момент сотрудники скорой помощи дежурят возле студии, оказывая помощь пострадавшим.

Пожар произошел в трехэтажной студии компании Kyoto Animation Company после того, как в четверг, 18 июля, около 10:30 утра по местному времени (04:35 по Москве) мужчина разбрызгал неизвестную жидкость вокруг здания.

Полиция уже задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении. Предполагается, что он разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Кроме того, на месте происшествия обнаружили несколько ножей, которые могут принадлежать злоумышленнику.

В тушении огня в трехэтажном здании были задействованы около 40 пожарных расчетов. Огонь ликвидировали, больше всего пострадали второй и третий этажи. В здании находится офис компании Kyoto Animation.

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происшествия пожар за рубежом

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