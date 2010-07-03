Устроивший поджог в японской студии аниме объяснил свой поступок

Фото: ТАСС/AP/Jae C. Hong

Мужчина, который устроил поджог в анимационной студии в японском городе Киото, объяснил свои действия тем, что студия украла у него идею произведения. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Они украли мою идею произведения, поэтому я совершил поджог", – заявил он сотрудникам полиции.

Пожар в трехэтажной студии компании Kyoto Animation Company произошел около 10:30 по местному времени (04:35 по Москве). Предполагается, что задержанный разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Кроме того, на месте происшествия обнаружили несколько ножей.

Жертвами пожара в студии аниме в японском Киото стали 33 человека. Сотрудники пожарной службы заявили, что во время поджога в здании находились 73 человека, но большинство из них выбежали на улицу.

В тушении огня в трехэтажном здании было задействовано около 40 пожарных расчетов. Огонь ликвидировали за пять часов, больше всего пострадали второй и третий этажи. В здании находится офис компании Kyoto Animation.

