Сбер сократит до 20% персонала из числа неэффективных сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбер намерен сократить до 20% работников из числа неэффективных сотрудников до 1 января 2026 года. Планами поделился глава финансовой организации Герман Греф в ходе международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Данная категория персонала была выявлена с помощью мультиагентной системы, уточнил он.

"Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников. В результате высвобождение, в том числе и ресурсов", – пояснил Греф.

В свою очередь, Владимир Путин, также выступавший на пленарной сессии, высказал мнение, что неэффективных сотрудников не существует, подчеркнув, что есть работники, с которыми "плохо работает" сама компания.

Греф согласился с этим утверждением, добавив, что в конечном итоге ответственность за неэффективность сотрудников лежит на руководителях.

"Поэтому если есть что-то неэффективное в организации, то, к сожалению, в этом есть моя доля ответственности", – ответил глава банка.

Ранее предприятия Германии объявили о планах сократить 37,7 тысячи сотрудников. В основном о намерении сократить персонал сообщали компании из промышленного сектора – 28 предприятий (20,7 тысячи человек). Из них 9 компаний связаны с автомобильной отраслью, в том числе Porsche и Audi.

В список вошли компании из сферы логистики, торговой отрасли, а также банк. При этом сокращения в сферах здравоохранения, электроэнергетики, строительства и СМИ затронут около 1 тысячи человек.

