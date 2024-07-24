Первый iPhone со складным экраном может выйти в 2026 году

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Компания Apple может выпустить первый iPhone со складным экраном в 2026 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Information.

Ожидается, что iPhone будет напоминать устройства по типу Samsung Galaxy Z Flip. Новинку оснастят улучшенной камерой с переменной диафрагмой, которая встречается в некоторых флагманских смартфонах на Android.

Какое название будет у нового складного смартфона, пока неизвестно. Раскрыто лишь кодовое название устройства внутри компании – V68.

Ранее сообщалось, что Apple выпустит четыре новые версии iPad. Осведомленный источник раскрыл модели планшета. Новые гаджеты могут показать осенью 2024 года, от них ожидают более высокий уровень производительности.

До этого Apple представила ряд новых функций для своих наушников AirPods. Ключевым нововведением стала возможность управлять ими с помощью жестов головы. Пользователи смогут принимать или отклонять звонки, покачивая и кивая головой.