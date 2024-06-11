Apple анонсировала новые функции для наушников AirPods

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Американская компания Apple в рамках конференции WWDC 2024 представила ряд новых функций для своих наушников AirPods. Об этом передает "Газета.ру" со ссылкой на портал MacRumors.

Ключевым нововведением стала возможность управлять наушниками с помощью жестов головы. Отныне пользователи смогут принимать или отклонять звонки, покачивая и кивая головой. Более того, интеграция с голосовым помощником Siri позволит отвечать на сообщения и расширит возможности управления уведомлениями.

По данным портала, в AirPods также появится новая технология изоляции голоса, которая предназначена для подавления фонового шума. Это обеспечит более чистое звучание голоса во время беседы. Еще одной новинкой стала функция персонализированного пространственного аудио в играх на tvOS, которая будет доступна владельцам AirPods 3, AirPods Pro и AirPods Max.

Новые функции появятся для пользователей осенью 2024 года.

Ранее Apple презентовала новую операционную систему iOS 18. В ней расширили возможности для виджетов и иконок. Также каждое приложение возможно отдельно скрыть или заблокировать. Для iPhone с iOS 18 еще добавят игровой режим для лучшей производительности.