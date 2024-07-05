MacWorld: Apple выпустит iPad mini 7 и еще несколько моделей планшета

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Пользователь соцсети X назвал идентификаторы новых моделей iPad, которые Apple планирует выпустить в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщается на портале MacWorld.

Осведомленный источник раскрыл четыре модели планшета, среди которых iPad 11-го поколения с чипом A16 (iPad15,7) и модель с поддержкой сотовой связи (iPad15,8), iPad mini 7-го поколения с чипом A17 (iPad16,1) и iPad16,2 с поддержкой SIM-карт, а также iPad Pro M5 с 11-дюймовым экраном (iPad17,1 и iPad17,2) и 13-дюймовый iPad Pro с чипом M5 (iPad17,3 и iPad17,4).

Как отметил портал, новые гаджеты могут показать осенью 2024 года. От них ожидают более высокий уровень производительности. Однако предполагается, что модели сохранят старый дизайн. Также, как пишет издание, Apple выпустит iPad Pro с чипом M5.

Ранее Apple в рамках конференции WWDC 2024 представила ряд новых функций для своих наушников AirPods. Ключевым нововведением стала возможность управлять наушниками с помощью жестов головы. Пользователи смогут принимать или отклонять звонки, покачивая и кивая головой.

