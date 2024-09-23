ВС России за сутки сбили 35 дронов и ракету ATACMS в зоне спецоперации

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны РФ сбили 35 украинских беспилотников самолетного типа и ракету ATACMS, сообщает Минобороны России.

Кроме того, были ликвидированы три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer и реактивный снаряд HIMARS.

Всего с начала спецоперации российские ВС уничтожили 646 самолетов, 283 вертолета, 32 124 беспилотника, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 338 танков и других боевых бронированных машин, 1 458 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 085 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 401 единицу специальной военной автомобильной техники противника.

Ранее российская армия поразила главный центр специальной радиосвязи разведки ВСУ. ВС РФ ударили по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины и нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

До этого также были уничтожены аэродромная инфраструктура и цех сборки БПЛА ВСУ.

