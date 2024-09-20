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20 сентября, 19:20

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Рогов: пораженный ракетой центр спецрадиосвязи ВСУ был скрыт под землей

Рогов рассказал подробности поражения скрытого под землей центра связи ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Главный центр специальной радиосвязи ГУР Украины, который был уничтожен ВС РФ, находился глубоко под землей в Киевской области. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, основная инфраструктура центра была спрятана под землей, а на поверхности объект замаскировали под заброшенное гражданское здание. Однако российские военные определили местонахождение центра и нанесли по нему ракетный удар.

Ранее российская армия поразила главный центр специальной радиосвязи разведки ВСУ. ВС РФ ударили по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины и нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

До этого также были уничтожены аэродромная инфраструктура и цех сборки БПЛА ВСУ. Кроме того, ВС РФ ударили по скоплению живой силы и военной технике в 138 районах.

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