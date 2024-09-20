ВС России сорвали попытки контратак ВСУ у Кремяного, Любимовки и Малой Локни

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные сорвали попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кремяного, Любимовки и Малой Локни. Украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, подразделения группировки войск "Север" продолжают ведение наступательных действий. Так, российские военные нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады Нацгвардии противника. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и три автомобиля, уточнили в министерстве.

Кроме того, ВС РФ за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики, военным аэродромам и местам хранения дронов ВСУ. Также поражались склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы, воинский эшелон с иностранным вооружением и прочее. А в результате действий подразделений "Южной" группировки войск были освобождены населенные пункты Георгиевка и Желанное Первое в ДНР.

В МО РФ добавили, что всего за минувшую неделю в зоне СВО сдались в плен 53 украинских военных.

Ранее Вооруженные силы России поразили главный центр специальной радиосвязи разведки ВСУ. Российские силы ударили по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины и нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

До этого также были поражены аэродромная инфраструктура и цех сборки БПЛА ВСУ. Кроме того, ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники в 138 районах.