Газораспределительная станция повреждена в Курской области из-за обстрела ВСУ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Газораспределительная станция (ГРС) в Курской области повреждена из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Речь идет о ГРС в селе Большое Солдатское. Из-за этого в Большесолдатском и Беловском районах области было нарушено газоснабжение. Однако часть потребителей уже подключили к резервным источникам газа.

"Дальнейшее проведение ремонтно-восстановительных работ будет возможно при стабилизации обстановки", – добавил Смирнов.

Ранее, в ночь на 20 сентября, российские силы ПВО сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью.

Позднее украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР, из-за чего погибли два мирных жителя. Уточнялось, что удар был нанесен при помощи БПЛА.

