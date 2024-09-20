20 сентября, 17:11Происшествия
Газораспределительная станция повреждена в Курской области из-за обстрела ВСУ
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Газораспределительная станция (ГРС) в Курской области повреждена из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Речь идет о ГРС в селе Большое Солдатское. Из-за этого в Большесолдатском и Беловском районах области было нарушено газоснабжение. Однако часть потребителей уже подключили к резервным источникам газа.
"Дальнейшее проведение ремонтно-восстановительных работ будет возможно при стабилизации обстановки", – добавил Смирнов.
Ранее, в ночь на 20 сентября, российские силы ПВО сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью.
Позднее украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР, из-за чего погибли два мирных жителя. Уточнялось, что удар был нанесен при помощи БПЛА.
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