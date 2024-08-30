"Горьковская карта" может появиться в Москве

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Парк Горького может разработать карту лояльности для своих посетителей, сообщила директор парка Елена Лупина в ходе мероприятия, посвященного итогам работы медиаплатформы "Город обсуждает стандарты культурного досуга".

"У нас очень давно зреет мечта сделать карту лояльности", – цитирует ее Агентство "Москва".

По словам Лупиной, такая идея взята в работу, так как руководители парка увидели этот запрос среди горожан. В рамках программы можно было бы награждать самых активных посетителей, а также начислять баллы за каждое посещение парка.

Ранее в РФ предложили расширить возможности "Пушкинской карты" для ряда учеников. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести разовое ежегодное зачисление средств на "Пушкинскую карту" для тех учеников, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Такую сумму можно будет потратить на школьные принадлежности, форму, сменную обувь и спортинвентарь.

