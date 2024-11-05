Песков сообщил, что Россия не прерывает дипотношения с недружественными странами

Фото: kremlin.ru

Россия не прерывает дипломатические отношения даже с недружественными странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о присутствии в Кремле зарубежных послов на церемонии вручения верительных грамот. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Мы же не прерываем наши дипломатические отношения, и в этом, наверное, ценность дипломатии. Президент только что повторил, что Россия остается открытой для всех контактов, для переговоров, даже по самым сложным вопросам", – сказал политик.

Также Песков напомнил, что не российская сторона была инициатором почти полного прекращения отношений с некоторыми странами. Дипломатические каналы остаются открытыми, подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин сообщил, что многие на Западе поддерживают и РФ, и ее стремление в укреплении традиционных ценностей, несмотря на действия со стороны западных властей. Для России нет враждебных языков и государств, однако есть враждебные элиты, желающие ослабить и разделить страну, подчеркнул российский лидер.