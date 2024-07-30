Политолог Камкин: в мире формируются два противоборствующих альянса

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В мире сейчас формируются два противоборствующих альянса. Такое мнение в эфире радио КП выразил политолог Александр Камкин.

По словам эксперта, с принятием Швеции и Финляндии в НАТО получается полное повторение линии соприкосновения Советского Союза и Третьего рейха, его сателлитов в 1941 году. Граница от Баренцева до Черного моря фактически занята недружественными странами, подчеркнул Камкин.

"Складываются как минимум два мегаблока: это коллективный Запад, Новая Зеландия, Австралия, Япония и активно затягивают Филиппины. С другой стороны: консолидация тех стран, которые не хотят разделять судьбу Югославии, Ливии и Ирака, во главе с Россией и Китаем", – добавил политолог.

Ранее сообщалось, что Россия может упредить ядерный удар от НАТО, поскольку Североатлантический альянс максимально приблизился к границам страны. Зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров сказал, что при подготовке российские военные разворачивают тактическое ядерное оружие и другие виды вооружений, позволяющих отразить любой удар. Это необходимо, чтобы не было неожиданностей в виде тех или иных атак стран НАТО на российскую территорию, уточнил сенатор.

