Сенатор Джабаров: Россия способна упредить ядерный удар НАТО

Фото: ТАСС/ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Россия может упредить ядерный удар от Североатлантического альянса, так как НАТО максимально приблизилось к границам страны, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Сейчас наши границы – это то место, где можно ожидать внезапного удара противника в любое время. <...> Тем не менее упредить эти удары возможно", – цитирует его "Лента.ру".

Джабаров подчеркнул, что готовясь российские военные разворачивают тактическое ядерное оружие и другие виды тяжелых вооружений, которые позволят отразить любой удар.

"Чтобы не было неожиданностей в виде тех или иных атак стран НАТО на нашу территорию", – заключил сенатор.

Между тем руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в интервью радио Sputnik прокомментировал слова руководителя Пограничной службы ФСБ генерала армии Владимира Кулишова о том, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ, так как сейчас происходит увеличение активности стран Альянса рядом с российскими границами.

Михайлов напомнил, что действия стран НАТО летом и осенью прошлого года говорят о давней и целенаправленной подготовке к возможному применению тактического ядерного оружия против РФ.

По его словам, тактическое оружие может развязать стратегические ядерные действия, которые повлекут последствия для всей планеты.

"Именно коллективный Запад пытается дернуть эту ядерную чеку, пытается нарушить паритет ядерного сдерживания и привести мир к реальной ядерной угрозе", – пояснил эксперт.

Он отметил, что Россия отвечает на эти действия асимметрично, например, осенью прошлого года была подготовлена инфраструктура ядерного полигона на Новой Земле, где в советское время проводились ядерные испытания боеприпасов различной мощности. Кроме того, военные начали проводить специальные военные учения на территории Южного военного округа с отработкой выемки, загрузки, перемещения и моделирование возможных ударов тактическим ядерным оружием.

Ранее российско-белорусские учения ВВС и ПВО стартовали в республике. В мероприятии принимают участие авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Белоруссии, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.

Военные отработают вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.

