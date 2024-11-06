Песков заявил, что Россия не будет развиваться как "закрытая коробка"

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Россия не будет развиваться как "закрытая коробка". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

"Мы будем открыты для сотрудничества везде и со всеми, потому что Россия никогда не развивалась как закрытая коробка и никогда не будет так делать, да и невозможно так", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия будет сильной и уважающей другие страны, а также открытой для сотрудничества. При этом РФ будет искать партнеров, которые готовы на мирное, взаимоуважительное взаимодействие во всех сферах, уточнил Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, Россия сейчас уверенно держит свой запас прочности. Это означает, что в стране мощная экономика и высокие темпы роста производства. Для России, подчеркнул Песков, особенно важен высокий уровень социальной обеспеченности, сильная армия и сообщество здоровых и ответственных граждан.

"Это и рождает запас прочности для страны. И Россия уверенно держит этот запас прочности, у нас с вами получается это делать", – сказал он, добавив, что изрядный запас прочности позволит России застраховаться от непростых времен и непредсказуемости.

Ранее Песков сообщал, что Россия за 24 года достигла 4–5-го места по ВВП в мире. По его словам, РФ не только смогла "встать на ноги", но и выстоять, когда начались череда перемен, "идеальный шторм", а также попытки стран коллективного Запада наказать Россию за хотение стать самостоятельной.

В ходе своего выступления представитель Кремля также заявил, что эпоха перемен в мире займет десятилетия. Он подчеркнул, что сейчас мир проживает "очень неспокойное время – время перемен".