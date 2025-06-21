Замглавы МИД Панкин: введение США пошлин вряд ли остановит торговлю других стран с РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Введение Соединенными Штатами пошлин в 500% вряд ли остановит торговлю других государств с Россией, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

Дипломат отметил, что законопроект в американском сенате, предполагающий введение пошлин на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, является "очень жестким проектом", который якобы поддерживается многими сенаторами.

Также, по его словам, в Штатах имеются процедуры для того, чтобы подобные законопроекты могли вступать в силу.

"Если эффект рассчитан на то, чтобы все прекратили с Россией торговать, то вряд ли это наступит, потому что это невыгодно нефтяному рынку прежде всего", – заметил Панкин.

Он добавил, что даже в американском руководстве высказывали определенные опасения о серьезности обратного эффекта для самих Штатов и мирового рынка в случае принятия законопроекта.

Ранее сенатор конгресса США Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подготовил законопроект, вводящий пошлины в 500% на импорт из стран, которые закупают у России углеводороды и уран. Однако он предложил сделать исключения для стран, которые помогают Украине.

СМИ писали, что американский лидер Дональд Трамп может поддержать законопроект об антироссийских санкциях, подготовленный Грэмом. Президент США якобы рассматривает такую возможность, если Москва не пойдет на уступки по украинскому вопросу.

Спецпосланник американского лидера Кит Келлог пояснил, что проект уже готов, необходимо лишь утвердить документ в конгрессе и получить одобрение Трампа. Чиновник назвал потенциальные санкции довольно обременительными.