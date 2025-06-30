Политолог Дробницкий: Трамп не поддержит пошлины в 500% против торговых партнеров РФ

США рассматривают введение 500-процентных пошлин в отношении торговых партнеров РФ: идею якобы поддержал Дональд Трамп. Чего ждать от американских властей и к чему приведут ограничения, разбиралась Москва 24.

Одни против всех?

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп якобы выступил за законопроект о введении жестких пошлин для торговых партнеров России, утверждает автор инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Согласно документу, продукция этих стран, импортируемая в США, будет облагаться тарифами в 500%.

В частности, санкции могут распространиться на государства – покупатели у России природных ресурсов, но не помогают Украине. Речь идет в том числе об Индии и Китае: якобы они закупают "70% нефти президента Владимира Путина", тем самым "подкрепляя его военную машину", сказал Грэм телеканалу ABC News.

По его словам, документ уже поддержали 84 законодателя. Всего же в американский сенат входят 100 членов. Грэм утверждает, что рассматривать введение пошлин будут в первых числах июля, однако окончательное решение – за президентом США. При этом, если Трамп все же одобрит санкции, он получит "инструмент" для урегулирования конфликта России и Украины, заключил сенатор.

Однако в последнее время из Вашингтона звучали и противоположные заявления о новых ограничениях против РФ. Например, в конце июня госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Штаты не намерены "раздавливать" РФ санкциями, чтобы не сорвать мирные переговоры. А по словам Дональда Трампа, столь жесткие меры стоят США "много денег", поэтому вводить их в ближайшее время не планируется.

Кроме того, издание The Washington Post пришло к выводу, что принятие законопроекта Линдси Грэма обречет США на торговую войну со всем миром. По мнению журналистов, 500-процентные пошлины могут затронуть не только таких покупателей российской нефти, как Индия и Китай, но и Турцию, и даже некоторые страны Евросоюза. Кроме того, Южная Корея, Япония и Тайвань закупают у РФ уголь и сжиженный газ, говорится в статье.

Слишком рискованно?

Американские власти не введут тарифы против стран, торгующих с Россией. В противном случае решение приведет к одномоментному разрушению долларовой системы, предположил в беседе с Москвой 24 политолог-американист Дмитрий Дробницкий.





Дмитрий Дробницкий политолог-американист Штаты тем самым хотят вынудить государства, которые не раскошелились на Украину, выделить средства. То есть это попытка ввести прямое управление Индией, Китаем, другими странами. И если они прогнутся сейчас, то дальше их можно будет прогибать сколько угодно. Поэтому очевидно, что этого не произойдет.

На деле же законопроект приведет к тому, что международная торговля с США и иностранные вложения в их госдолг прекратятся, уверен Дробницкий. По словам политолога, Трамп наверняка осознает масштабы рисков и не может одобрять введение пошлин.

"Грэм давно носится с этой инициативой, но он сейчас занимает первое место по идиотизму. И неизвестно, что именно он воспринял за поддержку Трампа после разговора с ним", – указал Дробницкий.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 также выразил сомнение, что американская администрация пойдет на столь рискованный шаг.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Введение пошлин маловероятно, поскольку это невыгодно для самих США. Ведь тогда государствам, против которых будут направлены эти меры, придется ввести ответные пошлины на американскую продукцию.

Если ограничения все же примут, объемы закупок российских нефтепродуктов снизятся, признал Сафонов. Однако, по его словам, процесс не скажется на рядовых гражданах отрицательно. Напротив, в России образуется избыток ресурса, а потому цены на бензин могут снизиться, резюмировал он.

