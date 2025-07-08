Госдеп сообщил, что США не отказывались от поддержки Украины

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США никогда не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать ее оказывать. Такое заявление на брифинге сделала руководитель пресс-службы американского Госдепа Тэмми Брюс.

В ответ на просьбу прокомментировать планы о продолжении поставок оружия та сказала, что недавнюю паузу не нужно было расценивать как "новый подход или позицию" правительства США.

"Мы были и остаемся крупнейшими помощниками Украины", – цитирует главу пресс-службы Госдепа ТАСС.

Брюс объяснила, что администрация президента США Дональда Трампа "заботится о том, чтобы у украинцев было то, что им нужно".

Ранее сообщалось, что американцы приостановили поставки Украине оружия. Уточнялось, что решение было связано с опасностью дальнейшего сокращения запасов вооружения в США.

При этом Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как указывали СМИ, в ходе беседы глава Белого дома пообещал отправить 10 комплексов противоракетной обороны Patriot.

Во вторник, 8 июля, Вашингтон решил возобновить поставки Киеву оружия и военной техники. США отправят Украине "некоторые оборонительные вооружения", заявлял Трамп.