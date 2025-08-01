Новый президент Польши потребовал от Зеленского изменить подход к истории

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Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским потребовал изменить подход Киева к важным для польских граждан проблемам совместной истории. Об этом сообщил будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич.

"Навроцкий подчеркнул, что он является голосом народа, который требует изменения подхода Украины к важным и до сих пор нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться. Избранный президент объявил, что исторические вопросы будут предметом дальнейших переговоров с президентом Украины", – написал Леськевич в соцсети X.

Навроцкий также подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами должно быть основано на взаимном уважении и подлинном партнерстве. Вместе с тем новый польский лидер подтвердил дальнейшую поддержку Украины в конфликте с Россией.

Ранее бывший глава Польши Анджей Дуда сообщал, что Зеленский даже не знал о Волынской резне, пока тот не рассказал ему об этом. Политик выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Украины об этих трагических событиях.

В июне Киев выдал разрешение Варшаве на проведение эксгумации и перезахоронение останков поляков во Львове. Речь идет о военнослужащих, погибших в 1939 году и захороненных на территории бывшего села Збоища.