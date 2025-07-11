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11 июля, 16:38

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Пресс-секретарь МИД Польши Вроньский: Варшава адекватно ответит на действия Москвы

Польша пообещала адекватно ответить на действия России

Фото: 123RF/sezerozger

Польша будет адекватно отвечать на действия России. Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский, комментируя решение российского дипведомства закрыть генконсульство страны в Калининграде.

"Это решение МИД РФ было хорошим расчетом, но не имело оснований", – сказал министр на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

Вроньский не уточнил, какие ответные меры примет Варшава, однако призвал граждан не совершать туристические поездки в Россию. Кроме того, уточнил дипломат, согласно ноте российского МИД, один польский дипломат должен будет покинуть РФ.

Россия с 29 августа отзывает согласие на функционирование генконсульства Польши в Калининграде. По данным МИД РФ, это шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны по закрытию российского генконсульства в Кракове.

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