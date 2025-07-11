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Президент Украины Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, пока ему о ней не рассказал глава Польши Анджей Дуда. Об этом сообщил польский лидер в интервью RMF24.

"Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: "Анджей, я никогда не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, на Волыни. Нам об этом не рассказывали в школе", – заявил Дуда.

Также польский президент выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Украины об этих трагических событиях. По его словам, украинским детям и молодежи вряд ли рассказывают об этом в учебных заведениях.

Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что Украина критикует введение в Польше Дня памяти жертв Волынской резни из-за страха распространения правды о ней. Киевский режим лишится западной помощи, так как правда об этих событиях навредит образу страны.