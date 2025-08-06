SZ: президент Польши Навроцкий намерен быть принципиальным в диалоге с ЕС

Фото: ТАСС/EPA/MARCIN OBARA

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен придерживаться строгих принципов во взаимодействии с другими странами. Об этом сообщает МК со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Например, по данным издания, Навроцкий негативно воспринимает миграционные программы Евросоюза.

При этом политик особенно резко настроен по отношению к руководству Германии, которое, как он считает, пытается заставить его впустить в Польшу переселенцев.

Журналисты также отметили, что другим принципиальным вопросом для президента остается отказ властей Киева официально осудить преступления украинских нацистов в отношении поляков в годы Второй мировой войны.

Ранее Навроцкий в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал изменить подход Киева к важным для польских граждан проблемам совместной истории. Лидер Польши подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами должно быть основано на взаимном уважении и подлинном партнерстве.

В июне Киев выдал разрешение Варшаве на проведение эксгумации и перезахоронение останков поляков во Львове. Речь идет о военнослужащих, погибших в 1939 году и захороненных на территории бывшего села Збоища.