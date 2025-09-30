Президент Польши прокомментировал употребление снюса на сессии ГА ООН

Фото: ТАСС/PAP/ЕРА/LESZEK SZYMANSKI

Публичное употребление снюса не причина для скандала, заявил в интервью радиостанции Zet президент Польши Кароль Навроцкий. Так он прокомментировал публичное употребление табака на сессии Генассамблеи ООН.

"Забавно, что они (снюсы. – Прим. ред.) вызывают такой интерес, в то время как сигареты широко используются на площадке ООН во многих местах, среди президентов и их команд", – приводит слова польского лидера "Газета.ру".

Навроцкого уличили в употреблении стимулирующего вещества 23 сентября. На видеозаписи, распространившейся в Сети, видно, как президент достает содержимое небольшой коробки и кладет в рот.

Депутат от правящей в Польше "Гражданской коалиции" Роман Гертых предположил, что в коробке могла находиться не табакосодержащая субстанция. При этом депутат сейма от коалиции "Левые" Томаш Треля указал, что своим поступком Навроцкий скомпрометировал себя.