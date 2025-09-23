Президента Польши заподозрили в употреблении стимулятора на сессии ГА ООН

Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

Президент Польши Кароль Навроцкий мог употреблять стимулирующую субстанцию, находясь на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В интернете распространилось видео, на котором запечатлен этот момент.

На кадрах видно, как Навроцкий достает содержимое небольшой коробки и кладет это в рот, стараясь сделать это незаметно.

Комментируя видеозапись, депутат от правящей в Польше "Гражданской коалиции" Роман Гертых подчеркнул, что в коробке не могло находиться табакосодержащее вещество. Он объяснил это тем, что зависимые от никотина люди могут воздерживаться от его употребления на протяжении нескольких часов, чего нельзя сказать о польском президенте.

"Пан Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию. То, что он употребляет, – это не табак", – указал Гертых в соцсети Х.

Также о произошедшем высказался депутат сейма от коалиции "Левые" Томаш Треля. По его мнению, лидер страны скомпрометировал себя этим поступком.

"Закинуть за губу важнее Польши. Так ведет себя Кароль Навроцкий на форуме ООН. Полная компрометация", – подчеркнул польский политик в Х.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывал предположение о том, что "сумасшедшее" поведение американского бизнесмена Илона Маска может быть связано с употреблением наркотиков.

Политик поделился таким мнением на фоне ссоры, которая произошла между ним и предпринимателем после ухода последнего с госслужбы.

Позднее Маск продемонстрировал в соцсети Х результаты теста на запрещенные вещества. Все 24 проведенных анализа показали отрицательный результат. Бизнесмен сопроводил публикацию комментарием: "Lol".

