Илон Маск продемонстрировал результаты теста на наркотики

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Илон Маск продемонстрировал в соцсети Х результаты теста на наркотики, сообщает "Газета.ру". Все 24 проведенных анализа показали отрицательный результат.

Пробы были взять 11 июня 2025 года. Сам Маск сопроводил публикацию комментарием: "Lol".

Однако нарколог Василий Шуров подчеркнул, что Маск не стал бы публиковать результаты анализа, если бы с ними было что-то не так. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что в лабораторном отчете не хватает одного теста.

"Из того, что Маску вменяли, не все есть. Анализ на кетамин и каннабис присутствуют. А вот данных по псилоцибиновым грибам нет", – передает aif.ru слова Шурова.

По данным газеты The New York Times, Маск активно употреблял наркотики в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Согласно источникам газеты, миллиардер принимал кетамин, экстази и галлюциногенные грибы.

Ранее Илон Маск пошутил, что сделал больше всех для подрыва своей репутации. Речь идет о его ссоре с президентом США, которая вспыхнула после ухода бизнесмена с госслужбы.