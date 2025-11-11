Президент Польши потребовал извинений от глав спецслужб, которые не пришли на встречу

Фото: ТАСС/EPA/Piotr Nowak

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал извинений от руководителей спецслужб страны, которые не пришли на встречу с ним.

"Впервые в истории Третьей польской республики после 1989 года руководители спецслужб отказались встретиться с демократически избранным президентом Польши", – сказал он в интервью телеканалу Republika.

Навроцкий заявил, что они проигнорировали приглашение на встречу по указанию польского премьера Дональда Туска, что вызывает беспокойство. Он также призвал руководителей спецслужб явиться для обсуждения вопроса о присвоении офицерских званий.

При этом министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк на своей странице в соцсети X написал, что перед Навроцким обязаны представать только его подчиненные – чиновники канцелярии. Руководители спецслужб же, согласно конституции, подчиняются премьер-министру Польши, а не президенту.

Ранее Навроцкий заявил, что Польша не станет выполнять требование украинского президента Владимира Зеленского и ставить вопрос о закрытии Балтики из-за якобы российского теневого флота. Он подчеркнул, что такие решения не могут приниматься на основе только слов Зеленского, так как это может повлечь за собой определенные социальные и экономические последствия.

