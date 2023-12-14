Путин исключил вторую волну мобилизации в РФ

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Второй волны мобилизации в России не будет, заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Российский лидер напомнил, что в первую волну мобилизации получилось привлечь 300 тысяч человек. Он указал, что "эти люди отлично воюют", несмотря на иронию, которой сопровождался этот процесс осенью 2022 года. 14 из них стали героями России, отметил Путин.

"Прилепили название такое к этим людям – "мобики". Я прекрасно все это помню. Отлично воюют ребята, просто отлично", – подчеркнул президент.

По словам Путина, 244 тысячи бойцов находятся в зоне боевых действий. Российской стороне удалось создать полки по обслуживанию техники, эти люди очень востребованы. 41 тысяча человек уволились по состоянию здоровья, уточнил президент.

После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе, указал Путин. По состоянию на 13 декабря удалось привлечь 486 тысяч человек. Кроме того, продолжил президент, поток мужчин, готовых защищать Россию, не сокращается, каждый день на службу в российскую армию поступают 1,5 тысячи мужчин. Глава государства вновь подчеркнул, что нужды в новой волне мобилизации нет.

Ранее Путин подписал документ, который установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 209 130 единиц, включая 1 320 000 военных. Для реализации указа президент поручил правительству выделить оборонному ведомству средства из федерального бюджета.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил аналогичное с Путиным мнение, указав, что Генштаб не планирует проведение дополнительной мобилизации в государстве. По его словам, российская армия располагает необходимым количеством бойцов для проведения СВО.

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