В правительстве РФ поддержали сохранение рабочих мест за добровольцами Росгвардии – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правительство РФ одобрило законопроект депутатов и членов Совфеда, распространяющий на добровольцев Росгвардии и членов их семей социальные гарантии и трудовые льготы подпавших под мобилизацию граждан и военнослужащих по контракту. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Данная инициатива была принята Госдумой в первом чтении еще в середине октября. 27 ноября она была рассмотрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Помимо сохранения социально-трудовых гарантий, проект предполагает отдавать преимущество остаться на работе при сокращении штата супругам добровольцев, имеющих несовершеннолетних детей.

Ранее зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов заявил, что участников спецоперации из Москвы будут поддерживать в соответствии с федеральным подходом. По его словам, вместе с соцгарантиями важно говорить об обеспечении участников СВО и их родных жильем.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить налоговые вычеты на детей для работающих россиян, чьи супруги участвуют в СВО. Свое обращение он направил в адрес главы Минтруда Антона Котякова.

Москвичам рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей