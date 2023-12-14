Путин заявил о росте до 31% доли российских брендов на рынке РФ

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Присутствие российских брендов на рынке России выросло на 31%. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По его словам, этот процесс нельзя останавливать. Наоборот, региональные бренды нужно продвигать. Кроме того, процесс роста присутствия должен иметь системный характер, сказал президент.

"У нас в регионах есть чем гордиться", – указал Путин.

Поэтому в ходе мероприятия он обратился к руководителям субъектов России и потребовал не только взять под контроль развитие российских брендов, но и принимать всевозможные решения для их продвижения.

"Поддержка этих брендов существенно разнообразит отечественный рынок, сделает его интересным и привлекательным для потребителей", – объяснил он.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2024 года на автозаводе "Москвич" планируют начать серийный выпуск автомобиля "Москвич–5". Продажи среднеразмерного кроссовера могут начаться также в первой половине 2024 года.

Представители "Москвича" отметили первую годовщину с момента запуска первого "Москвич-3"