Путин назвал среднюю продолжительность жизни в РФ по итогам года

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Средняя продолжительность жизни в России по итогам года может составить 74 года. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Есть такой интегрированный показатель – рост продолжительности жизни. То, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся", – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в 2021 году продолжительность жизни в стране была на уровне 70,06 года, в 2022-м – 72,73 года.

Президент объяснил, что подобный рост является показателем того, как усилия государства в сфере экономики и социальной политики отражаются на важнейшем социальном показателе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что продолжительность жизни за последние 10 лет в Москве выросла на 4 года. Сейчас она составляет 78,4 года.

Между тем вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране наблюдается стабильная тенденция к снижению показателей смертности. По ее словам, сейчас они соответствуют доковидным значениям 2019 года.

Новости часа: наблюдение пациентов с сердечной недостаточностью продлят на 2024 год