Голикова заявила об устойчивой тенденции к снижению смертности в России

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В РФ наблюдается стабильная тенденция к снижению показателей смертности, которые сейчас соответствуют доковидным значениям 2019 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на видеоконференции с Владимиром Путиным в честь открытия медицинских объектов в регионах.

По ее словам, за девять месяцев показатели смертности уменьшились до 11,9 промилле (расчет количества смертей на 1 тысячу человек населения в год). Голикова связала подобную тенденцию с первичным звеном здравоохранения, а также с тем, как эта область развивается и какие возможности предоставляет.

"Понятно, что, когда мы вкладываем, хочется больше, потому что мы видим отдачу и это радует. Любой объект, даже самые маленькие фельдшерско-акушерские пункты, имеет очень важное значение для населенного пункта, где он открывается", – отметила она.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге не исключил, что в мире могут появиться новые пандемии, подобные COVID-19. При этом, по словам специалиста, в этом вопросе важнее подготовка стран к приходу новой пандемии. Он выразил надежду, что за время COVID-19 государства смогли подготовиться гораздо лучше.



ВОЗ сообщила о снижении на треть смертности от COVID-19 за последние 4 недели