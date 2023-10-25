В ВОЗ не исключили появления новых пандемий в мире

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В мире возможно появление новых пандемий, подобных COVID-19. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Возможно, будет еще одна пандемия (подобная COVID-19. – Прим. ред.) в какой-то момент времени", – цитирует его ТАСС.

При этом, по словам специалиста, в этом вопросе важнее подготовка стран к приходу новой пандемии. Он выразил надежду, что за время COVID-19 государства смогли подготовиться гораздо лучше.

Ранее ВОЗ рекомендовала мировому населению привиться как от гриппа, так и от коронавируса. Там отметили, что в мире наблюдается рост госпитализаций и смертности от COVID-19. Особенное внимание вакцинации в организации рекомендовали уделить находящимся в группе риска лицам.



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