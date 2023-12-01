Собянин: средняя продолжительность жизни в Москве достигла 78,4 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Продолжительность жизни за последние 10 лет в Москве выросла на 4 года. Сейчас она составляет 78,4 года, заявил Сергей Собянин во время пленарного заседания второго Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2023".

Мэр отметил, что это является хорошим показателем. Младенческая смертность, по его данным, уменьшилась почти в 2,5 раза. По словам Собянина, смертность трудоспособного населения в Москве за последние годы также сократилась почти на четверть.

Ранее Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в РФ по итогам 2023 года составит около 74 лет. Подобного результата позволила достичь слаженная и ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника, считает президент.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране наблюдается стабильная тенденция к снижению показателей смертности. По ее словам, сейчас они соответствуют доковидным значениям 2019 года.

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