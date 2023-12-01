Средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет – Путин

Фото: 123RF/gioiak2

Средняя продолжительность жизни в РФ по итогам текущего года составит около 74 лет, отметил Владимир Путин в рамках обращения к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".

"Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых – рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни", – приводит ТАСС его слова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране наблюдается стабильная тенденция к снижению показателей смертности. По ее словам, сейчас они соответствуют доковидным значениям 2019 года.

Она обратила внимание, что за девять месяцев показатели смертности уменьшились до 11,9 промилле (расчет количества смертей на 1 тысячу человек населения в год). Голикова связала подобную тенденцию с первичным звеном здравоохранения, а также с тем, как эта область развивается и какие возможности предоставляет.



Эксперты заявили, что старение населения РФ замедлит темпы роста национальной экономики