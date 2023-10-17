Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Сибири в 2023 году выросла на полгода

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об увеличении средней ожидаемой продолжительности жизни в Сибирском федеральном округе (СФО) на полгода. Об этом рассказал ТАСС.

"В Сибирском федеральном округе по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность составила 70,5 года", – напомнил он.

В 2023 году этот показатель в СФО достиг 71 года, а в целом по России – 73,4 года, следует из данных Росстата.

Сибирский федеральный округ хоть и не является лидером по снижению смертности, но демонстрирует динамику, сопоставимую с общими данными по стране. Кроме того, он занял второе место среди всех федеральных округов по темпам снижения смертности.

"Наибольших успехов в 2022 году СФО достиг в снижении смертности от болезней системы кровообращения, некоторых инфекционных и паразитарных болезней", – заключил Мурашко.

Ранее был назван продукт, употребление которого поможет продлить жизнь на 10 лет. Отмечается, что такого эффекта можно достичь, если включать в свой рацион чеснок. Дело в том, что продолжительность жизни сокращают болезни, которые в основном возникают из-за бактериальных или вирусных инфекций. В свою очередь, чеснок способен уничтожать в кишечнике патогенную микрофлору.



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