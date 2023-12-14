Путин заявил, что добровольцы СВО получат ту же поддержку, что и военные

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Добровольцы СВО получат ту же поддержку, что и военные. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По словам президента, "все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия". Он признался, что есть "недоработки", но власти добьются равных условий для российских бойцов.

Российский лидер добавил, что будут приняты соответствующие поправки в закон. Он сообщил, что накануне обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вопросы поддержки участников СВО.

Так глава государства ответил на вопрос журналиста из Северной Осетии. Он поинтересовался, смогут ли добровольцы рассчитывать на меры поддержки от государства.

Ранее Путин исключил вторую волну мобилизации в РФ. Президент напомнил, что в первую волну мобилизации получилось привлечь 300 тысяч человек. Он указал, что "эти люди отлично воюют", 14 из них стали героями России.

Кроме того, главной задачей, по его мнению, является укрепление суверенитета России. Он подчеркнул, что существование РФ без него невозможно.

Путин начал совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию