14 декабря, 12:12Политика
Путин назвал главной задачей укрепление суверенитета РФ
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Главной задачей является укрепление суверенитета России. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
По словам президента, существование РФ без него невозможно.
"Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться: для такой страны, как Россия, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно, ее просто не будет", – подчеркнул он.
Ранее президент заявил, что те, кто проявляет независимость и защищает свои интересы, автоматически становятся целью для Запада. По его мнению, понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается. Это приводит к тому, что весь мир вынужден участвовать в противостоянии, объяснил он.
Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона продолжит отстаивать свои интересы и не допустит посягательств других стран.
Путин заявил, что цель России – положить конец развязанной Западом войне на Украине
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