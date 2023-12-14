Путин назвал главной задачей укрепление суверенитета РФ

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Главной задачей является укрепление суверенитета России. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По словам президента, существование РФ без него невозможно.

"Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться: для такой страны, как Россия, просто существование нашей страны без суверенитета невозможно, ее просто не будет", – подчеркнул он.

Ранее президент заявил, что те, кто проявляет независимость и защищает свои интересы, автоматически становятся целью для Запада. По его мнению, понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается. Это приводит к тому, что весь мир вынужден участвовать в противостоянии, объяснил он.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона продолжит отстаивать свои интересы и не допустит посягательств других стран.

Путин заявил, что цель России – положить конец развязанной Западом войне на Украине