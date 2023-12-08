Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы от посягательств других стран

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Российская сторона продолжит отстаивать свои интересы и не допустит посягательств других стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Россия играет очень важную роль. РФ открыта к партнерским отношениям со всеми странами, которые этого желают и к этому готовы. И Россия весьма решительно настроена отстаивать свои интересы перед теми странами, которые на эти интересы посягают", – отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Владимир Путин заявил, что те, кто проявляет независимость и защищает свои интересы, автоматически становятся целью для Запада. По его мнению, понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается. Это приводит к тому, что весь мир вынужден участвовать в противостоянии, объяснил он.

Российский лидер обратил внимание, что западным элитам всегда нужно, чтобы кто-то играл роль врага. Так они смогут объяснить своим гражданам необходимость силовых действий, добавил Путин.



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