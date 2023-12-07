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Владимир Путин уверен, что Россию больше никто не сможет назвать "бензоколонкой". Об этом он заявил в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".

Он подчеркнул, что в структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство.

"Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить", – сказал российский лидер.

Ранее российский президент сообщил, что страна превращается из "бензоколонки" в самодостаточную, с перерабатывающим производством. По его словам, сейчас оно составляет 43% в структуре экономики.

Путин отметил важность суверенного государства, экономика страны должна по ключевыми компонентам быть самодостаточной, такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне