Путин заявил, что понятие суверенитета в нынешнем мире отрицается

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Запад активно отрицает само понятие суверенитета, заявил Владимир Путин в своей речи на Валдайском форуме. Как отметил российский лидер, весь мир вынужден участвовать в противостоянии.

"В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, на помойку. Очевидно, что приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противостояния "мы – они" – порочное наследие XX века", – высказался он.

По его мнению, такие установки – это результат агрессивной культуры, которую пропагандирует Запад. Путин обратил внимание, что западным элитам всегда нужно, чтобы кто-то играл роль врага. Так они смогут объяснить своим гражданам необходимость силовых действий, добавил он.

При этом те, кто проявляет независимость и защищает свои интересы, автоматически становятся для Запада целью, которая подлежит устранению, подчеркнул российский лидер.

Ранее бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что действия американских политиков могут привести к тому, что кризис отношений между Москвой и Вашингтоном перерастет в открытое столкновение двух государств. Он добавил, что власти США пытаются продавить среди своего населения идею конфликта с Россией, который может обернуться третьей мировой войной.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не хотел бы, чтобы эскалация ситуации на Украине переросла в конфликт между США и Россией.



Путин заявил, что цель России – положить конец развязанной Западом войне на Украине