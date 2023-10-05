Путин назвал "чушью" и "дурью" попытки Запада навязать миру придуманные правила

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Американская сторона пытается не только навязывать всем свои правила, но и поучает в хамской форме, как и кому себя вести. Таким мнением Владимир Путин поделился на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи.

По словам президента, международное право пытаются подменить порядком, основанным на удобных Западу правилах.

"Это просто дурь какая-то, чушь. Это пытаются внедрять в сознание миллионов людей. Наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен себя вести", – сказал Путин.

Российский лидер указал на то, что такие действия показывают колониальное мышление западных стран.

Вместе с этим он подчеркнул, что мир будущего – это мир коллективных решений. Москва выступает за максимальную представительность, так как никто не имеет права и не может управлять миром за других и от имени других, указал Путин.