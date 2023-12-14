Путин объяснил свой кашель во время "Итогов года"

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Владимир Путин объяснил, что периодически покашливал во время ответов на вопросы в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции из-за работы кондиционеров.

"Кондиционеры шуруют", – ответил президент на вопрос автора и ведущего различных программ радио "Комсомольская правда" Александра Гамова.

Также во время "Итогов года" глава РФ пожелал россиянам провести новогодние праздники с семьей. По его мнению, в Новый год нужно уделить больше внимания родным и близким, найти общее дело, к примеру, сходить на выставки, театры, спорт.

Помимо этого, российский президент признался, что абсолютно уверен в том, что делает. Переживать стресс президенту помогает чувство долга.

Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию