14 декабря, 16:06Политика
Путин объяснил свой кашель во время "Итогов года"
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин объяснил, что периодически покашливал во время ответов на вопросы в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции из-за работы кондиционеров.
"Кондиционеры шуруют", – ответил президент на вопрос автора и ведущего различных программ радио "Комсомольская правда" Александра Гамова.
Также во время "Итогов года" глава РФ пожелал россиянам провести новогодние праздники с семьей. По его мнению, в Новый год нужно уделить больше внимания родным и близким, найти общее дело, к примеру, сходить на выставки, театры, спорт.
Помимо этого, российский президент признался, что абсолютно уверен в том, что делает. Переживать стресс президенту помогает чувство долга.
Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию
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