Путин сказал, что условий для восстановления отношений РФ и США пока нет

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Фундаментальные условия для восстановления отношений России и США сейчас отсутствуют. Об этом Владимир Путин заявил во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По его мнению, Штаты сначала должны начать уважать другие страны, людей, начать искать компромиссы, а не решать вопросы при помощи санкций и боевых действий. Путин объяснил, что именно тогда появятся фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений.

При этом Россия со своей стороны готова к восстановлению отношений с Америкой, отметил он.

"Мы считаем, что США – важная и нужная страна мира, но эта имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим. <...> Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя", – объяснил российский президент.

Путин добавил, что, если американские власти "в чем-то где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают", электорат воспринимает это как провал или пробел, из-за чего элиты вынуждены так себя отчасти вести.

Между тем главной задачей России, по его мнению, является укрепление суверенитета. Президент подчеркнул, что существование РФ без него невозможно.

До этого Путин заявил, что странам Запада нужно "протереть глаза", потому что колониальная эпоха закончилась и никогда не вернется.

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