Владимир Путин пообщался со своим двойником на "Итогах года"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции ответил на вопрос своего виртуального двойника.

Российский лидер получил вопрос от студента Санкт-Петербургского государственного университета. Студент создал при помощи искусственного интеллекта свое изображение в образе Путина. Он спросил, правда ли, что у российского президента существует много двойников. Президент в ответ заявил, что это его первый двойник.

"Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом должен только один человек – этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати сказать", – отметил глава государства.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков комментировал информацию о двойниках Путина. Пресс-секретарь заявлял, что у российского лидера отсутствуют двойники. Он подчеркивал, что Путин только один.

До этого он говорил, что конкурентов у Путина на территории России нет и быть не может. Кроме того, глава Российской Федерации занимает лидерскую позицию среди политиков и госдеятелей государства.