Песков назвал ложью наличие у Путина двойников

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Заявления про двойников Владимира Путина, которые принимают участие в мероприятиях, пока президент находится в бункере, являются ложью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

По его словам, глава России был и остается активным человеком.

"Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, он так и есть мегаактивный, с трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что энергетике российского лидера стоит лишь позавидовать.

"Его здоровья, дай бог, можно пожелать только самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье, и вы это видите, это все очевидно", – сказал он.

Также представитель Кремля заметил, что "бункером" принято называть координационно-аналитический центр правительства, Белого дома.

До этого Песков также прокомментировал заявления секретаря совбеза Украины Алексея Данилова о двойнике Путина. Он назвал Данилова "весьма странным" после его слов о том, что Херсон посещал не Путин лично, а двойник президента РФ.

В конце февраля 2020 года Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника для безопасности, но он отказался.

По словам главы государства, это было в начале 2000-х. Предполагался вариант, при котором дублер заменял бы Путина на мероприятиях, где находиться опасно.