Путин ответил на вопрос о двойнике

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника для безопасности, но он отказался. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Президент рассказал, что это было в начале 2000-х. Предполагался вариант, при котором дублер заменял бы главу государства на мероприятиях, где находиться опасно. Однако, по словам российского лидера, он никогда не привлекал двойников.
Вопрос о двойниках интересовал россиян и ранее. В 2001 году Путина об этом спросила жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР. Она посчитала, что двойник помог бы президенту успевать проводить многочисленные встречи. Тогда президент ответил, что двойника у него нет.
Другой похожий случай произошел в Сочи в августе 2009 года, когда Путин и Дмитрий Медведев после рабочей встречи решили погулять по набережной среди жителей и гостей города. Одна женщина заявила, что на прогулку вышли не президент и премьер, а их двойники. Медведев с улыбкой ответил, что это не так.
В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров тоже отметил, что у Путина нет двойников. Слухи об этом он назвал "мифом и чушью".
В интервью ТАСС президент также сказал, что критикует подчиненных для улучшения качества работы. Глава государства подчеркнул, что всегда должен не просто держать руку на пульсе, а держать под напряжением тех, кто выполняет задачи по реализации нацпроектов.
Он отметил, что "нужно, чтоб их потряхивало". Подчиненные должны чувствовать ответственность, объяснил российский лидер.
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