Путин рассказал о цыканье на министров

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин рассказал о том, как непросто проходило обсуждение нескольких крупных инфраструктурных проектов с бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом, передает ТАСС.
В интервью агентству президент признался, что в ряде случаев ему пришлось цыкнуть на Кудрина, который был против некоторых проектов из-за их дороговизны.
"Например, Кудрин был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге. Они вместе с Грефом приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на ее строительство", – отметил российский лидер.
По его словам, таким же образом приходилось действовать и в отношении других крупных инфраструктурных проектов. Путин поделился, что Кудрин и Греф не хотели строить мост на остров Русский, а также некоторые инфраструктурные объекты в Сочи. В итоге эти объекты построены и успешно работают, заметил президент.
Он рассказал, что со временем Кудрин поменял свою точку зрения в отношении крупных бюджетных трат. Также глава государства с иронией добавил, что у Кудрина, который с 2018 года возглавляет Счетную палату, в новой должности "угол зрения изменился и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит".
Ранее Путин сообщил, что критикует подчиненных для улучшения качества работы. Глава государства подчеркнул, что всегда должен не просто держать руку на пульсе, а держать под напряжением тех, кто выполняет задачи по реализации нацпроектов. Он добавил, что стоит только снять такое напряжение, как народ начинает расслабляться.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: