Путин рассказал о цыканье на министров

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Владимир Путин рассказал о том, как непросто проходило обсуждение нескольких крупных инфраструктурных проектов с бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом, передает ТАСС.

В интервью агентству президент признался, что в ряде случаев ему пришлось цыкнуть на Кудрина, который был против некоторых проектов из-за их дороговизны.

"Например, Кудрин был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге. Они вместе с Грефом приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на ее строительство", – отметил российский лидер.

По его словам, таким же образом приходилось действовать и в отношении других крупных инфраструктурных проектов. Путин поделился, что Кудрин и Греф не хотели строить мост на остров Русский, а также некоторые инфраструктурные объекты в Сочи. В итоге эти объекты построены и успешно работают, заметил президент.

Он рассказал, что со временем Кудрин поменял свою точку зрения в отношении крупных бюджетных трат. Также глава государства с иронией добавил, что у Кудрина, который с 2018 года возглавляет Счетную палату, в новой должности "угол зрения изменился и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит".

Ранее Путин сообщил, что критикует подчиненных для улучшения качества работы. Глава государства подчеркнул, что всегда должен не просто держать руку на пульсе, а держать под напряжением тех, кто выполняет задачи по реализации нацпроектов. Он добавил, что стоит только снять такое напряжение, как народ начинает расслабляться.