В Кремле объяснили предпочтения Путина при выборе мест для отдыха

Фото: kremlin.ru

В Кремле объяснили, почему Владимир Путин любит отдыхать именно в своей стране.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, основная причина в том, что Путин считает Россию красивой и богатой страной. Его задача – на своем примере показать, что в стране есть множество мест, о существовании которых большинство граждан и не знает.

Песков также отметил, что даже во время отдыха глава государства не может забыть о работе.

"Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться: слишком большой груз на его плечах, и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания", – рассказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

В начале сентября Владимир Путин в ходе встречи с общественностью во Владивостоке заявил, что Камчатка – это самое красивое место в мире из тех, где он побывал. "Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное", – сказал Путин.

В начале октября в компании с министром обороны Сергеем Шойгу глава государства погулял по горам в сибирской тайге. Фотографии были опубликованы на сайте Кремля. На кадрах президент сначала отдыхает на пеньке, вдыхая чистый лесной воздух и наблюдая, как Шойгу расчищает куст брусники со спелыми ягодами. Затем Путин садится за руль машины, заводит мотор и двигается вперед, преодолевая кочки и крутые подъемы.

