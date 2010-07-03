Эксперт оценил потенциал самого красивого места в мире по мнению Путина

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Туристическая инфраструктура Камчатки, которую Владимир Путин назвал самым красивым местом на планете, находится в стадии развития.

"Жители самых населенных частей России посещают Камчатку нечасто, в основном туристы из более ближних регионов – в основном, японцы и китайцы. Нужны время, средства и поддержка бизнеса, чтобы это дело развивалось. Параллельно нужно вести активную популяризацию на внутреннем и внешнем рынках", – цитирует ИА "НСН" заместителя гендиректора "НТК Интурист" Сергея Толчина.

По словам эксперта, для европейцев это направление недоступно, туда нет прямых перелетов.

"Что касается природы – вопросов нет, есть, на что посмотреть и чем заняться", – заключил специалист.

Президент РФ в ходе встречи с общественностью во Владивостоке заявил, что Камчатка – это самое красивое место в мире из тех, где он побывал. "Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное", – сказал Путин.

Камчатка – полуостров на Дальнем Востоке. Омывается с запада Охотским морем, с востока – Беринговым морем и Тихим океаном. Привлекателен для туристов вулканами, ледниками, заповедниками, горячими источниками и гейзерами, озерами и водопадами. Главные достопримечательности – Долина гейзеров, Авачинский вулкан. За 2018 год регион посетили более 250 тысяч туристов.

